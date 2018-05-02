الرياض 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واس‏‏ ‏ تسلمت شركة الجوف للتنمية الزراعية شهادة اعتراف من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة زيتون حديثة في العالم وذلك خلال الحفل الذي أقيم أمس في الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير ‏عبدالعزيز بن مشعل بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة.‏ وبين مدير الشركة العضو المنتدب عبد العزيز بن محمد الحسين أن الإنجاز الذي حققته الشركة يتوج جهد 10 سنوات ماضية بدعم من وزارة البيئة والزراعة والمياه التي وقفت مع الشركة ‏ودعمتها بالقروض لتحقيق النجاحات التي تمت .وأضاف الحسين أن الشركة اليوم تمتلك مساحة 7730 هكتارا مزروع بها 5,000,000 شجرة زيتون ، مشيراً إلى أن الموسوعة قامت بدراسة ما تقدمت به الشركة مما اَهلها لدخول الموسوعة .وبين أن الشركة تعمل على استحداث خطط تتوافق مع رؤية المملكة 2030 لتكون أكثر طموح ، حيث بدأت الشركة في عام 2009 فكرة التحول لزراعة الزيتون ،مفيداً أن زيت الزيتون الذي تنتج منه الشركة 15.000 طن يتم إخضاعه لعدد من الاختبارات للتأكد من جودته مما اسهم بحصوله على 8 شهادات في الجودة .وأوضح الحسين أن الشركة تمتلك أكبر مصنعاً ينتج زيت زيتون بالشرق الأوسط ، وتعمل خلال العامين القادمين على إنشاء مصنع لإنتاج الزيتون المخلل ، وأخرى لمنتجات العناية الشخصية.// انتهى //12:44ت م