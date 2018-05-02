نجران 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسافتتح وكيل جامعة نجران الدكتور محمد فايع, أمس, معرض كلية التربية السنوي, بحضور عدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس, وذلك بمقر كلية التربية للبنات.وشمل المعرض إنجازات للطلاب والطالبات في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب ركن الإنتاج العلمي والمؤلفات المتميزة لأعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية, كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً لبعض إنجازات الكلية في المجالات والأنشطة المختلفة.وأبان الدكتور فايع, أن إنجازات الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الكلية تؤكد حرص الجميع على مواكبة ما توصلت له الجامعة من إنجازات مميزة، مشيدا بتعاون الكلية مع العمادات المساندة والذي يعزز العمل المؤسسي وإنجاحه.// انتهى //12:44ت م