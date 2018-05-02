الرباط 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران، والذي أعلن عنه أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، وإيضاحه أن القرار جاء بسبب الدعم العسكري الايراني لحليفها حزب الله، للبوليساريو.وتطرقت إلى الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني الفلسطيني للمرة الأولى منذ 22 عامًا، من أجل تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إسرائيل بعد قرار الولايات المتحدة الأخير، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.وتابعت صحف الأربعاء تطورات الوضع الميداني في سوريا، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري بدأت أمس قصفا عنيفًا على مواقع للمعارضة قرب حمص.وواصلت اهتماما بالتقارب بين الكوريتين بعد القمة التاريخية بين زعيمي البلدين، ولفتت إلى الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها وزير الخارجية الصيني لكوريا الشمالية هذا الأسبوع، بعد تزايد الآمال بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وتطرقت صحف المملكة إلى أعمال العنف المستمرة في أفغانستان، مذكرة أن أكثر من 20 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في تفجيرين وقعا أمس بالعاصمة كابول، تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.م ر // انتهى //12:45ت م