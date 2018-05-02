جدة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واستستضيف المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية IMO، منذ مطلع الأسبوع الحالي وحتى 24 من شعبان الجاري, الدورة الدولية الثامنة لـ "تدريب المدربين على عمليات إنفاذ القانون في البحر"، وذلك في قاعة المؤتمرات بأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية بجدة.وأوضح معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، في كلمة ألقاها نيابة عنه قائد الأكاديمية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، أن انعقاد هذه الدورة يأتي استمراراً للنهج الثابت للمملكة في دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الاستراتيجية والتنفيذية لتعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة والنقل البحري، مشيراً معاليه إلى أن شراكة المملكة مع المنظمة البحرية الدولية IMO تشهد تطورا مستمرا في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية, لافتاً إلى أن هذه الدورة تتزامن مع عقد ورشة عمل عالية المستوى لمناقشة وإقرار آليات تنفيذ تعديلات جدة 2017 لمدونة السلوك.من جهته، أعرب منسق التدريب بالمنظمة البحرية الدولية IMO الخاص بمدونة سلوك جيبوتي، كيروجا متشيني، عن سعادته وخالص شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية على الدعم الدائم للمنظمة البحرية الدولية IMO ، ولسمو وزير الداخلية لدعمه في إرساء شراكة قوية بين المنظمة وحرس الحدود السعودي لتعزيز الأمن البحري في المنطقة من خلال فعاليات بناء القدرات وأنشطة التدريب، والدور المتميز للمملكة في مجال تطوير الأمن البحري، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي المتفرد على طرق الملاحة الدولية الرئيسة وحجم وقوة اقتصادها وعلاقتها الحسنة والمؤثرة في المنطقة.يذكر أن الدورة تهدف إلى تنمية معارف المشاركين وتوحيد مفاهيمهم وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التدريبية في مجال الأمن البحري، حيث يستفيد منها 18 متدرباً من مملكة البحرين الشقيقة، و 17 دولة من الدول الموقعة على تعديلات جدة لمدونة السلوك 2017 ، المتعلقة بمكافحة أعمال الجرائم المنظمة العابرة للحدود.// انتهى //12:48ت م