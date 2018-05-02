طرابلس 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسوثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة من 01 إلى الـ 30 أبريل الماضي، الإصابات والوفيات التي وقعت بين صفوف المدنيين في عموم ليبيا.وأكدت البعثة فى بيان لها الأربعاء ، تسجيل 4 حالات وفاة و 27 إصابة بجروح نتيجة أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا.وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه من بين الضحايا ثلاثة رجال وصبي واحد لقوا مصرعهم، فيما أصيب 19 رجلاً و 5 نساء وصبيين اثنين وفتاة واحدة.وأشارت البعثة إلى أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين كانت ناتجة عن القصف (حالة وفاة واحدة و 13 حالة إصابة بجروح)، فيما نتج عن إطلاق النار (حالة وفاة واحدة و 8 إصابات).ووفقًا للبعثة، أسفرت المتفجرات الناتجة عن مخلفات الحرب (حالة وفاة واحدة وإصابة 3 بجروح)، فيما نتج عن السيارات المفخخة (حالة وفاة واحدة و 3 إصابات بجروح).م ر // انتهى //12:49ت م