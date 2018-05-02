جيزان 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسبدأت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير، بعنوان "هندسة التخطيط ، وذلك في مقر إدارة التدريب التربوي بمدينة جيزان.ويهدف البرنامج الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة 25 متدرباً إلى تنمية مهارات المتدربين في التخطيط وبناء الخطط التشغيلية على أسس علمية صحيحة ليسهل متابعتها وتقييمها.ويتناول البرنامج التدريبي العديد من المحاور، حول اختبر معلوماتك الاستراتيجية وخطوات ونماذج التخطيط الاستراتيجي وخطوات التخطيط التشغيلي.// انتهى //12:49ت م