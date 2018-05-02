الرياض 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واستوّج رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عصام الملا ، اللاعب الكويتي بدر العوضي بكأس بطولة الاتحاد المفتوحة للبلياردو للتسع كرات ، التي اختتمت منافساتها أمس في صالة بلاك دايموند بالرياض، بمشاركة 128 لاعباً يمثلون السعودية والكويت والأردن واليمن وسوريا ولبنان والفلبين وارتيريا .وجاء تتويج اللاعب العوضي بالكأس والميدالية الذهبية ومبلغ 20 ألف ريال ، عقب أن حل في المركز الأول ، و نال اللاعب الأردني جلال الساريسي المركز الثاني وحصل على مبلغ 10 الآف ريال وميدالية فضية، و اللاعب الفلبيني ريكي بالمركز الثالث حاصلاً على مبلغ 4000 ريال والميدالية البرونزية ، وحقق اللاعب الفلبيني ريمارت المركز الرابع حاصلاً على مبلغ 4000 ريال، وحصل اللاعبين عبدالله اليوسف من الكويت واللاعبان مكمك وجي آر من الفلبين وحمزة السيد من ارتريا على مبلغ ألف ريال لكل لاعب بعد أن حصلوا على المراكز من الخامس إلى الثامن.وقدم رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى ، مشيراً إلى أن البطولة شهدت تقديم مستويات عالية من المشاركين ، الذين قدموا أفضل الإمكانيات الكبيرة التي ستعود عليهم بالنفع ، مضيفاً أن مشاركة 128 لاعباً من مختلف الجنسيات أمر مهم في إعطاء اللاعب السعودي المزيد من الخبرة من قبل نظرائهم اللاعبين ، حيث حرصنا على إقامة مثل هذه البطولات بشكل متكرر في كل عام لتكون المملكة منصة للبطولات الكبيرة والمهمة التي تساهم في نشر .// انتهى //12:51ت م