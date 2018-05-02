مسقط 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسالتقى مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور خميس بن صالح البلوشي بمقر مكتب الشبكة الخليجية بالعاصمة العمانية مسقط رئيس الجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي الدكتور تقي العبدواني، وذلك ضمن إطار العمل في مجال تطبيق معايير الجودة في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.وجرى خلال الاجتماع مؤخرا مناقشة معايير الجودة في التعليم العالي، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في تطبيق معايير الجودة بدول المجلس، إلى جانب التطرق إلى توفير وتفعيل أدوات تحسين إدارة الجودة والأداء، والخروج بحصيلة من التجارب والممارسات الأنسب في جودة التعليم العالي لتستفيد منها باقي مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون.وهنأ مدير مكتب الشبكة الخليجية, العبدواني على ترشيحه مؤخراً لترأس إدارة الجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي بسلطنة عمان، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.// انتهى //12:53ت م