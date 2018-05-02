المدينة المنورة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واساسفرت الجولات الميدانية والزيارات التفتيشية والرقابية التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة على مرافق الإيواء السياحي ضمن المرحلة الأولى لخطة عمل برنامج إعادة تصنيف مرفق الإيواء السياحي عن ضبط أحد الفنادق بالمدينة المنورة وإعادة فئة تصنيفه من فندق فئة خمس نجوم إلى فندق فئة نجمة واحدة بسبب تدني مستوى الخدمة والتجهيزات في الفندق، إضافة إلى عدم توفير بعض العناصر الأساسية لاشتراطات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.وأكد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن الهيئة تولي أهمية كبرى لتطوير قطاع الإيواء السياحي من خلال البرامج التي نفذتها بنجاح للارتقاء في هذا القطاع.وأوضح المدني أن فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة سيستمر في تطبيق خطته الرقابية على مرافق الإيواء السياحي بدعم من الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لإعادة تصنيف جميع مرافق الإيواء السياحي بالمنطقة.// انتهى //12:54ت م