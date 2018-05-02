رام الله 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثمانية مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، بينهم أسير محرر من ذوي الإعاقة.وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر، المُقعد عدنان حمارشة من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، فيما جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين آخرين من نفس المحافظة، بينما تم اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، إضافة إلى مواطنًا فلسطينيًا من محافظة طولكرم.من جهة أخرى اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محليه وشهود عيان في القدس، أن هذه المجموعات المتطرفة نفذت جولات مشبوهة بالمسجد، في محاولة لإقامة طقوس وشعائر فيه.م ر // انتهى //12:57ت م