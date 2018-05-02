بيش 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسأفصح مركز النشاط الاجتماعي ببيش العليا التابع لجمعية البرّ والخدمات الاجتماعية بمحافظة بيش اليوم، عن برنامجه السنوي " إفطار صائم"، الذي سيتم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1439هـ.وأوضح مدير الجمعية محمد بن علي مهاب أن المشروع يضم برنامج إفطار الأسرة المحتاجة وإفطار المسافرين، ويهدف لترسيخ التكافل الاجتماعي بين المسلمين من خلال إطعام الطعام، وإدخال الفرح والسرور في نفوس الصائمين والمنتفعين من المشروع ، وإتاحة الفرصة لأهل الخير لاكتساب أجر إفطار صائم، داعياً الجميع إلى الإسهام في تنفيذ المشروع.// انتهى //12:58ت م