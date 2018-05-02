تونس 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم، الأضواء على مسار حملة الانتخابات البلدية التي تعيشها تونس هذا الأسبوع، حيث تخوض مئات القائمات الحزبية والمستقلة منافسات شديدة من أجل نيل ثقة التونسيين اللذين يتوجهون الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع لاختيار رؤساء البلديات.وأبرزت نبأ قطع المملكة المغربية علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري الذي تقدمه لجبهة البوليساريو، والذي يهدف بحسب الصحف إلى زعزعة الأمن في البلاد.وتابعت صحف الأربعاء من جهة أخرى، تأكيد المجموعة الرباعية المعنية في ليبيا التي تضم الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري.وأخبرت عن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي وسط إنتقادات حادة من الأعضاء العرب.وفي السياق ذاته.. أشارت صحف تونس إلى حملة اعتقالات تعسفية نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي طالت خمسة فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.م ك // انتهى //13:02ت م