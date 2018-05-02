مكة المكرمة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسبدأت أمانة العاصمة المقدسة إجراء اختبارات وعمليات تقييم موسعة لقدرات القياديين والعاملين بالجهاز الإداري للأمانة ، ووضع استراتيجية بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري ، وذلك فى إطار توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقرية ، وضمن عملية تقييم واسعة تجريها الوزارة .وأكد مساعد أمين العاصمة المقدسة للشؤون الإدارية والمالية مهدي بن عبدالرحمن بهادر ، حرص الأمانة على تحقيق تطلعات الوزارة في ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يُعد أثمن مورد ، وبما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين ، مشيرا الى أنها تهدف الى قياس الجانب المعرفي والسمات الشخصية والسلوكية ، ومعرفة جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير .من جهته قال مدير إدارة التطوير الإداري بأمانة العاصمة المقدسة صالح عيوني، إن عملية تقييم القدرات ، تشمل 600 موظف من القياديين في مختلف التخصصات ، وسيتم خلالها إجراء اختبارات قياس المهارات المختلفة في الإدارة واللغة والحاسب وغيرها من المهارات ، بالإضافة إلى السلوكيات الإدارية ، وأشار أن الغرض من التقييم هو الوقوف على قدرات كل موظف ومعرفة مهاراته العملية ، بما يتلائم مع الاحتياجات الحقيقية للعمل ، ومن أجل إعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي وبناء جهاز إداري كفء وفعال يستجيب لاحتياجات المواطن ويسهم في عملية التطوير، وذلك وفقًا للرؤية الإستراتيجية ٢٠٣٠.وبين أنه تم تقسيم الموظفين المعنيين الى خمس مجموعات سيخضعون للاختبارات على مدى خمسة أيام ، بحيث تضم كل مجموعة حوالي (116) موظف ، ومن ثم تقسيمهم الى مجموعات مصغرة لتسهيل عملية المتابعة ، وتم البدء في إجراء الاختبارات بمقر المركز الحضري التابع لأمانة العاصمة المقدسة بالعكيشية .// انتهى //13:04ت م