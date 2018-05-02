أبهـا 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه في الإمارة اليوم، معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي،ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي يرافقه مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة عسير المهندس مبارك ناصر المطوع, ومدير عام المطارات الجنوبية فهد العدواني.

وناقش سموه خلال اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بالطرق بعسير ومنها المشروعات الجاري تنفيذها كمشروع طريق خميس مشيط - بيشة ومشروع طريق الرين - الرياض , ومشروع الطريق الشمالي الرديف " طريق بني مالك ", كما تم مناقشة صيانة عدد من العقبات التي تربط منطقة عسير بعدد من المحافظات.

وشدد سمو أمير منطقة عسير على ضرورة إيجاد حلول عاجلة وحلول دائمة لمشاكل الطرق بالمنطقة, مؤكداً سموه أهمية دور الوزارة في تهيئتها والتأكيد على متابعة صيانتها بشكل مستمر.

من جهته قدم معالي وزير النقل شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه المستمر لكل ما من شانه الارتقاء بالمنطقة.

وكان معالي وزير النقل قد تفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مطلعاً على سير العمل فيها، موجهاً بأهمية متابعة تنفيذها ومضاعفة الجهود.

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14:01ت م