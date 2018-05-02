مأرب 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، بتوزيع 9000 كرتون من اللحوم المجمدة تستهدف 27000 أسرة بواقع 162000 فرد من الفئات الأكثر احتياجًا في 11 مخيم نزوح بمديريتي مأرب والوادي بمحافظة مأرب، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتأتي هذه المساعدات في إطار المساعدات الغذائية المقدمة من المركز للشعب اليمني.// انتهى //14:01ت م