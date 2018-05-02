الباحة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسوقعت جمعية البر الخيرية ببلجرشي وثيقة شراكة مجتمعية في مجال الأعمال التطوعية مع فريق صقور الباحة للدراجات النارية.وأبان المدير التنفيذي للجمعية سعيد عبدالخالق الغامدي، أن توقيع الشراكة يأتي تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م، وتهدف إلى رفع نسبة التطوع وايصالها إلى مليون متطوع في عام ٢٠٣٠م.وأشار إلى أن الاتفاقية تسعى إلى التوعية ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية تحفيز الشباب والفتيات في خدمة المجتمع من خلال الأعمال التطوعية، مقدماً شكره لفريق صقور الباحة على بادرتهم الجميلة بتوقيع الشراكة المجتمعية مع الجمعية وتبنيهم للأعمال التطوعية.// انتهى //14:05ت م