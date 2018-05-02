نجران 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسأقامت جامعة نجران, ممثلة في عمادة شؤون الطلاب شطر الطالبات, أمس, حفل اختتام الأنشطة لهذا العام, بحضور وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات، ووكيلات الكليات والعمادات المساندة, وعضوات هيئة التدريس, ومنسقات الأنشطة الطلابية, وعدد من الطالبات, وذلك بمسرح المبنى الإداري.وتضمن الحفل كلمة لوكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة, منى سيف شكرت فيها ماتقدمه عمادة شؤون الطلاب من استقطاب للطالبات, وإشراكهن في أنشتطها المختلفة بما يعكس مفهوم التفوق الحقيقي الذي يجب أن يمتد لكافة جوانب الحياة.تلا ذلك, عرضاً مرئياً عن منجزات العمادة, كما تم تكريم الطالبات, وعدد من منسقات الأنشطة الطلابية المتميزات نظير جهودهن المثمرة في إنجاح الأنشطة المختلفة.// انتهى //14:06ت م