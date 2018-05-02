جدة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسوقّع الاتحاد السعودي للغولف مع نادي الغولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية مذكرة تفاهم بهدف دعم رياضة الغولف ونشرها بين أطياف المجتمع وخصوصاً الأطفال وجميع أفراد العائلة ، وذلك على هامش الافتتاح الرسمي لنادي الغولف "رويال غرينز"، الذي أعلن من خلاله استضافة المملكة للجولات الأوروبية للمحترفين مطلع العام القادم 2019م ، كأول بطولة مصنفة عالمياً تقام في المملكة.و تم توقيع هذه الاتفاقية ، لتحقيق الأهداف المشتركة بالعمل على نشر رياضة الغولف ودعم اللاعبين السعوديين ، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات وتنسيق الجهود لصناعة جيل جديد يمارس ويستمتع بهذه اللعبة العريقة .وعبر معالي رئيس الاتحاد السعودي للغولف ياسر بن عثمان الرميان ، عن تفاؤله بنتائج توقيع مذكرة التفاهم ، قائلاً : "وضعنا الأسس القوية لانطلاقة رياضة الغولف بشكل مختلف" ، ونثمن دعم وجهود نادي الغولف "رويال غرينز" ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية في سبيل نشر اللعبة وتحقيق الأهداف المرجوة".من جانبه رحب العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد بالشراكة مع الاتحاد السعودي للغولف ، مؤكداً أن عزم الاتحاد السعودي للغولف ورؤيته بعيدة المدى بالنسبة للشراكة ، وذلك لنشر هذه الرياضة العريقة ، متطلعاً لدعم الاهداف الطموحة للاتحاد السعودي للغولف بكل ما نملكه من إمكانيات ، من خلال العمل المشترك لبناء استراتيجية واضحة وخطوات تنفيذية دقيقة للمساهمة في خدمة رياضة الغولف في المملكة.يُذكر أن نادي وملعب الغولف "رويال غرينز" يُعد أحدث الملاعب العالمية في المنطقة ، حيث يضم الملعب 18 حفرة تسديد ، وتم تصميمه وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية عن طريق الشركة الأوروبية لصناعة الغولف EGD ، ويتم إدارتها وتشغيلها عن طريق شركة Troon ، أحد أفضل الشركات العالمية في مجالها ، في حين حصد نادي وملعب الغولف "رويال غرينز" على عدة جوائز عالمية من قبل "منظمة المشاريع التطويرية العالمية" IPA، كأفضل مشروع رياضي وترفيهي.// انتهى //14:12ت م