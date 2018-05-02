الدمام 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسافتتح وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا اليوم, الندوة العلمية التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية بعنوان مفهوم التذكية حسب الشريعة الإسلامية "حلال"، بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والأكاديميين ، من كلية الشريعة الاسلامية بالأحساء, وجامعة الملك فيصل, وهيئة الغذاء والدواء, والجمعية الطبية البيطرية، بحضور وكلاء الأمين ، ووكلاء الأمين المساعدين ، ورؤساء البلديات, ومديري الأقسام في الأمانة ، إضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والأهلية ، وذلك على مسرح الأمانة.وأوضح المهندس الملا خلال الندوة أن الأمانة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات تحرص على معرفة مصادر اللحوم وصحتها وسلامتها, وذلك بتكثيف الرقابة عليها في الأسواق المحلية بعد ذبحها في المسالخ المعتمدة التي يشرف عليها الأطباء البيطريين والمساعدين للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، مشيراً إلى أن مفهوم التذكية حسب الشريعة الإسلامية له أهمية كبيرة في صحة وسلامة اللحوم ومعرفة مصادرها الواردة لمملكة .وفي ختام الندوة, كرم المهندس الملا الجهات الراعية والجهات المشاركة بالندوة.// انتهى //14:13ت م