المدينة المنورة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسوقع معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أمس، وثيقة شراكة وتعاون مع تعليم المهد، بحضور مدير التعليم بالمحافظة عبدالله بن سليمان السحيمي.وتتضمن الوثيقة مساهمة جامعة طيبة في تقديم خدماتها التعليمية المتميزة ممثلة في الكادر التعليمي من الأكاديميين بتقديم الدورات التدريبية والندوات العلمية والإشراف على البحوث التربوية المهنية, وتحكيم الجوائز التعليمية المقدمة من إدارة التعليم بالمهد وغيرها من الخدمات.من جهته أشاد مدير التعليم بهذه الوثيقة والمبادرات التي قدمتها جامعة طيبة, وجهودهم المبذولة في مختلف المجالات التي تُسهم في تحقيق مبادرات التحول الوطني.// انتهى //14:13ت م