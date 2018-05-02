الباحة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واساحتفت الكلية التقنية بالباحة أمس، بتخريج متدربيها في مختلف التخصصات التقنية والمهنية في الفصل التدريبي الثاني من العام 1438 / 1439 هـ ، وذلك بمقر الكلية.وتخلل الحفل مسيرة للخريجين بجميع الأقسام، وكلمة الخريجين والمتفوقين، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن إنجازات الكلية والمعهد وأنشطتها وبرامجها وفعالياتها.بعد ذلك ألقى عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني كلمة رحب فيها بالحضور وأولياء أمور المتدربين، مقدماً لهم الشكر والتقدير على مشاركتهم فرحة أبنائهم المتدربين بتخرجهم، مهنئاً الخريجين ومتمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.وأكد حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تنفيذ البرامج التدريبية التي تواكب المتغيرات في سوق العمل ، وتلبي احتياجاته من العناصر الوطنية المؤهلة.وفي نهاية الحفل كرم عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي الخريجين والمتفوقين والمشاركين في هذا الحفل.حضر الحفل فريق مشروع بناء القدرات بالكلية "رانشو" ووكلاء الكلية وجميع رؤساء الأقسام ومديرو الإدارات والمدربين والمتدربين.// انتهى //14:15ت م