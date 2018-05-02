الدمام 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسنفذت بلدية عنك التابعة لبلدية محافظة القطيف خلال الأسبوع الماضي, حملة لإزالة الملصقات واللوحات الإعلانية العشوائية المخالفة والمشوهة للمظهر العام على أعمدة الإنارة أو الإشارات المرورية والأرصفة في عدد من الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية بمدينة عنك وتوابعها ، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري "تحسين المشهد الحضري كذا أحلى" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانات وبلديات المملكة.وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن الحملة أسفرت عن إزالة 25 لوحة إعلانية مخالفة، ورفع 8 سيارة تالفة، وإزالة 31م2 من الكتابات المشوهة للمظهر العام, كما تم خلال الحملة رفع 200م3 من النفايات والأنقاض مجهولة المصدر، مشيراً إلى أن الهدف من الحملة هو تحسين المشهد الحضاري ، والحد من ظاهرة التلوث البصري وإزالة العشوائيات.وأكد المهندس مغربل ضرورة تقيد المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتركيب اللوحات الإعلانية ، لافتاً الانتباه إلى أن البلدية لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية في حق المخالفين.// انتهى //14:16ت م