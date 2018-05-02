عرعر 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واستفقد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد لشؤون التنمية محمد بن عبدالله عسيري أمس، جمعية معافى الخيرية بعرعر، مطلعاً على أبرز ما تقدمه الجمعية من برامج للمستفيدين في شتى مجالاتها الصحية والتوعوية، وعلى الخطط المستقبلية التي رسمتها الجمعية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 .والتقى برئيس مجلس الإدارة الدكتور رضا بن قبلان العنزي، وعدد من الإدارة التنفيذية، حيث استعرض رئيس مجلس الإدارة ما تقدمه الجمعية من خدمات ورعايات وبرامج صحية توعوية لرفع مستوى الخدمات التي تقدمها "معافى" للشرائح المستهدفة ، وذلك خلال جولة بمقر الجمعية.وقدّم رئيس مجلس الإدارة الشكر لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ما تقدّمه من دعم الجهات ومؤسسات القطاع الخيري والغير ربحي.// انتهى //14:19ت م