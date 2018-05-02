الدمام 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واسكرم مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في المسابقة الوطنية للحوار الطلابي "حاور"، التي يشرف عليها مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.وأكد الدكتور الشلعان خلال لقائه أمس الطلاب الفائزين، بحضور مدير مجمع الأمير محمد بن فهد التعليمي بالدمام محمد الحربي، أهمية تشجيع التميز والتكامل بين المعلمين واهتمام المدرسة في تنمية مهارات الطلاب الحوارية والمناشط المختلفة، لافتا إلى أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية وبناء عقول الطلبة ومواكبة ما وصل إليه العالم من تقدم علمي وتقني لاستشراف مرحلة تطويرية تهدف إلى نقلة نوعيّة تسهم في تحقيق رؤيتها الطموحة 2030م.من جهته أشار رئيس وحدة التوعية الفكرية بتعليم الشرقية " حصانة " عبدالله الحارثي إلى حرص وزارة التعليم ممثلة في مركز الوعي الفكري على تفعيل المهارات الحوارية، من خلال تنظيم مسابقة على مستوى المملكة لطلاب المرحلة الثانوية تتناول عددا من المحاور المختلفة (تقنية ، رياضية ، اجتماعية ، فكرية، ،إعلامية ، اقتصادية ، معرفية ، تنموية ، وطنية) التي ترمي في مجملها إلى توفير أماكن وفضاءات لتوجيه حوار الشباب لصالحهم وصالح مجتمعاتهم.// انتهى //14:24ت م