مكة المكرمة 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واساستقبل معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم، مدير مركز أبحاث الاتصال الجماهيري بالجامعة الملية الهندية الدكتور افتخار أحمد مدير، بحضور عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور غازي بن مرشد العتيبي، وعميد معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها الدكتور حسن بخاري، وذلك بمكتب معاليه بالمدينة الجامعية بالعابدية.وثمن الدكتور بافيل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة - أيدها الله - للبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة، مما أسهم في توفير التعليم الجامعي في شتى العلوم لأبناء الوطن، إضافة إلى توفير الفرص التعليمية لأبناء الأمة الإسلامية الملتحقين بها من خلال برامج معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكليتي الشرعية واللغة العربية.واستعرض معاليه البرامج التي تقدمها الجامعة في شتى العلوم منها الشرعية واللغة العربية وآدابها، والهندسية والطبية، وكذلك العلوم الإدارية، التي يبلغ عددها نحو 596 برنامجاً بمقر الجامعة الرئيس بمكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث والقنفذة، منوهاً بدعم ومؤازرة معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى مما ساهم في توفير البيئة التعليمة الجاذبة للعلم والتعلم.وسلم معاليه مدير مركز أبحاث الاتصال الجماهيري بالجامعة الملية الهندية هدية تذكارية بهذه المناسبة.بعد ذلك زار مدير مركز أبحاث الاتصال الجماهيري بالجامعة الملية الهندية كلية الدعوة وأصول الدين أطلع على أقسامها المختلفة وبرامجها التي تقدمها، حيث قدم عميد كلية الدعوة وأصول الدين الدكتور فيصل غزاوي نبذه تعريفية عن الكلية، مبيناً أنها تأسست عام 1401هـ، وتضم تخصصات العلوم الشرعية في أصول الدين من التفسير وعلوم القرآن والقراءات والحديث وعلومه والعقيدة والأديان والدعوة إلى الله والثقافة الإسلامية، لافتاً أنها تهدف إلى نشر العلم الشرعي في الأمة الإسلامية، وتحقيق منهج الدين الصحيح، والمحافظة على التراث الإسلامي.بدوره ثمن مدير مركز أبحاث الاتصال الجماهيري بالجامعة الملية الهندية الدكتور افتخار أحمد مدير الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لأبناء الأمة الإسلامية ، مشيداً بالبرامج التي تقدمها جامعة أم القرى في العلوم الشريعة واللغة العربية.// انتهى //14:31ت م