تبوك 16 شعبان 1439 هـ الموافق 02 مايو 2018 م واساحتفل المعهد الثانوي الصناعي وفرع كلية التقنية بمحافظة تيماء أمس،بتخريج دفعة جديدة من المتدربين ممن أنهوا برامجهم التدريبية لعام 1439, وذلك بمقر المعهد بمدينة تيماء, وسط حضور كبير من الطلاب وأولياء الأمور.وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى الطالب محمد خلف المحمود كلمة الخريجين، عبر فيها عن شكره وتقديره للقائمين على المعهد على الرعاية والاهتمام والجهود المبذولة في خدمة المتدربين حتى تم تأهيلهم.ثم ألقى مدير المعهد الثانوي الصناعي بتيماء عبدالحميد أحمد بديوي كلمة أعرب فيه عن شكره للحضور والعاملين بالمعهد وفرع كلية التقنية، مشيراً إلى أن هناك إقبال كبير من الشباب السعودي على الأعمال المهنية , موكداً أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ماضية في توجهها نحو رفع مستوى جودة المخرجات بما يلبي متطلبات سوق العمل , وإتاحة الفرصة للمتدرب للتحصيل العلمي والمهاري في سبيل إعداد القوى الوطنية العاملة المؤهلة مهنياً وسلوكياً, داعياً الخريجين إلى الإخلاص في العمل لبناء هذا الوطن .بعد ذلك, سلّم مدير المعهد الثانوي الصناعي بتيماء الشهادات للخريجين، وتوزيع الدروع على المتفوقين والمدربين بالمعهد والكلية.// انتهى //14:35ت م