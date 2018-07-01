عام / بدء أعمال الدورة ال31 لقمة الاتحاد الإفريقي في نواكشوط
الأحد 1439/10/17 هـ الموافق 2018/07/01 م واس
نواكشوط 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واس
بدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، أعمال الدورة ال31 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة 22 رئيس دولة وعدد من نواب الرؤساء ورؤساء الحكومات في الدول الإفريقية .
ومن المقرر أن تستمر القمة التي تعقد بعنوان "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، لمدة يومين، فيما تناقش عددًا من الموضوعات منها عملية الإصلاح المؤسسي والمالي وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية .
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15:32ت م
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