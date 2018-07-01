نواكشوط 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واسبدأت في العاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم، أعمال الدورة ال31 لقمة الاتحاد الإفريقي بمشاركة 22 رئيس دولة وعدد من نواب الرؤساء ورؤساء الحكومات في الدول الإفريقية .ومن المقرر أن تستمر القمة التي تعقد بعنوان "الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا"، لمدة يومين، فيما تناقش عددًا من الموضوعات منها عملية الإصلاح المؤسسي والمالي وتطورات اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية .// انتهى //15:32ت م0098