تبوك 17 شوال 1439 هـ الموافق 1 يوليو 2018 م واسكثفت أمانة منطقة تبوك ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة, عملها في الإصحاح البيئي ومكافحة الحشرات في مختلف أنحاء مدينة تبوك.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان, أن الأمانة عملت على مكافحة الحشرات ومنع انتشارها وذلك بمعالجة كيميائية وحيوية لـ 27 مستنقعاً داخل المدينة التي عادة ما تكون بيئة ملائمة لتوالد يرقات البعوض، كما تم تكثيف أعمال رش المبيدات في مردم وحاويات النفايات التي تكون بيئة مناسبة لتجمع الذباب.وأشار الغبان, إلى أنه تم خلال الشهر الماضي استخدام ما يزيد على 1180 لترا و 55 كجما من المبيدات الكيميائية والحيوية لمنع انتشار الحشرات ومكافحتها في مختلف أحياء المدينة.ودعا المهندس الغبان, جميع سكان المدينة من المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة وإزالة وإغلاق جميع بؤر توالد يرقات البعوض داخل المنازل مثل تجمعات المياه أو وجود خزانات مياه مفتوحة أو فتحات صرف صحي غير مغلقة.// انتهى //15:36ت م0099