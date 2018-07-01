الأتارب - سوريا 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليو 2018 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, دعم المشروعات الزراعية التي ينفذها لمساعدة المتضررين من الأزمة في سوريا، وترصد فرق المتابعة التي يمولها المركز تطور نمو محاصيل الخضار الصيفية في حقول المزارعين المستفيدين وتساعدهم حول كيفية التعامل مع الآفات الزراعية في حال حدوثها وتعليمهم الطرق المثلى للحصاد.كما قام المركز بتوزيع 6780 سلة زراعية للمستفيدين المقيمين والنازحين في مدن درعا وحلب وحماه وحمص، تحتوي السلة الواحدة على الخضار الصيفية كالبندورة و الخيار والفلفل و الباذنجان، و 35 كيلو غرامًا من السماد المركب، و 3.5 ليترات من مبيدات الآفات الزراعية، فضلاً عن تقديم قسيمة لتوزيع 70 ليتر مازوت سيتم استخدامها في الري التكميلي.ويأتي الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها، واستشعارًا منه بضرورة إنعاش القطاعات التي أنهكتها الحرب وفي مقدمتها قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية اللذان يعدان أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي.// انتهى //15:36ت م0101