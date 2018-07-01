إسلام آباد 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واسكشفت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم عن حصول باكستان على قرض بقيمة مليار دولار من الصين لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية التي تشهد تراجعاً حاداً منذ شهر.وأوضحت قناة متلفزة باكستانية نقلاً عن مصادر بوزارة المالية الباكستانية أن باكستان حصلت على مليار دولار من الصين لدعم تعزيز احتياطات العملة الأجنبية التي تراجعت إلى 9.66 مليار دولار الأسبوع الماضي من 16.4 مليار دولار في مايو 2017م.وأضافت أن هذا المبلغ لا يكفي لدعم احتياطي العملة الأجنبية، وأن الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات القادمة ستضطر إلى الحصول على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي على غرار البرنامج الذي حصلت عليه الحكومة المنتهية ولايتها بقيمة 6.7 مليار دولار.// انتهى //15:44ت م0103