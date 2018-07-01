بريدة 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليو 2018 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير شعبة غرف العمليات الموحدة بشرطة المنطقة عبدالعزيز بن إبراهيم الجاسر رتبته الجديدة ، بعد صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة عميد, وهنأ سموه العميد الجاسر على الثقة ، متمنيًا له التوفيق والنجاح.من جانبه, رفع العميد الجاسر شكره وتقديره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على الثقة الغالية التي ستكون - بمشيئة الله - حافزاً له لبذل المزيد من الجهود, والتفاني في العمل, مقدراً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه وتوجيهاته، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر - حفظهم الله - .حضر مراسم التقليد نائب مدير شرطة منطقة القصيم اللواء سفر بن عاتق العتيبي.// انتهى //15:48ت م0104