مكة المكرمة 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليو 2018 م واسالتقى معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بن عمر بافيل اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام بن محمد كعكي، وعضو مجلس الإدارة بسام عبدالرزاق وعظ الدين، وأمين عام الغرفة إبراهيم بن فؤاد برديسي، وفريق العلاقات العامة والاعلام بغرفة مكة المكرمة, وذلك في المدينة الجامعية بالعابدية.ورحب معالي مدير الجامعة في بداية اللقاء, برئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة والوفد المرافق له، مستعرضا معاليه الدور العلمي والبحثي لجامعة أم القرى من خلال مراكزها البحثية والمعاهد العلمية، وبما تضمه الجامعة من كوادر ذوي خبرات عالية، كذلك بالدور الذي قامت به الجامعة في مجال الإبداع وريادة الأعمال من خلال شركة وادي مكة للتقنية, إضافة إلى ما تقدمه الجامعة من دراسات علمية في مجال الحج والعمرة عبر معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن.ورحب معاليه, بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية ومجال الإبداع وريادة الاعمال، من خلال بناء شراكات فاعلة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 م ويحقق الطموحات والتطلعات لخدمة وطننا الحبيب، مشيراً إلى ضرورة أن تكون العلاقة بين الجامعة وغرفة مكة المكرمة علاقة متواصلة ومستمرة، مرحبا بعقد لقاء دوري يجمع المسؤولين في الجانبين.من جهته, أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة, بدور جامعة أم القرى الريادي، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي مواصلة لتفعيل التعاون والشراكات التي عقدت بين الجامعة والغرفة، كذلك الاستفادة من خبرات الجامعة بشكل أوسع للمشاركة مع الغرفة في جميع المجالات التي تعمل عليها غرفة مكة المكرمة لخدمة المجتمع والوطن.// انتهى //15:52ت م0106