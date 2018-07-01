محايل 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واسواصلت بلدية محافظة بارق ممثلة في إدارة الخدمات, أعمالها الميدانية بصيانة الحدائق ونظافة الأحياء ورقابة المحلات في المحافظة والمراكز التابعة لها .وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي, أن فريق العمل ممثلآ بوحدة الحدائق والتجميل يقوم بأعمال الصيانة للحدائق التي تشمل القيام بعمليات الخدمة الزراعية من ري وتقليم و قص للأغصان, مشيرا إلى أن فريق العمل بوحدة النظافة قام كذلك بعمل حملة ميدانية على المحلات للتأكد من مستوى النظافة فيها حيث تم رفع أكثر من 60 طنا من النفايات .وأفاد أن فريق العمل في وحدة الحركة والصيانة قام بالوقوف على العديد من طلبات المواطنين المتمثلة في إصلاح الطرق وتنظيف العبارات تأهباً للسيول, حاثاً على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتوفير بيئة مناسبة للمواطن والمقيم في المحافظة والمراكز التابعة .// انتهى //15:57ت م0107