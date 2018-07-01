نجران 17 شوال 1439هـ الموافق 01 يوليه 2018م واستبدأ الكلية التقنية بنجران الأحد القادم، استقبال طلبات القبول في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1439 /1440هـ، حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى السادس من شهر ذي القعدة، عبر موقع الكلية الإلكتروني nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.وبيّن مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، فيما سيبدأ التدريب للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 22 / 12 / 1438هـ، لافتاً إلى أن المرشحين ستصلهم رسائل نصية SMS على الجوال المسجل في الطلب.وأفاد أن المفاضلة بين المتقدمين لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60 % لدرجة الثانوية العامة، و40 % لاختبار القدرات، مع منح حديثي التخرج الأولوية للقبول، مشيراً إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم تقنية الحاسب الآلي "تخصص الدعم الفني، والبرمجيات"، وقسم التقنية الإدارية "تخصص المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق"، وقسم التقنية الكهربائية "تخصص القوى الكهربائية"، وقسم التقنية الميكانيكية "تخصص الإنتاج"، وقسم تقنية المحركات والمركبات "تخصص ميكانيكا السيارات".وأوضح آل عتيق, أن برنامج البكالوريوس المتاح حالياً في تخصصي البرمجيات والإدارة المكتبية، مفيدا أن من ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصص، داعياً المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتسجيل.// انتهى //16:00ت م0108