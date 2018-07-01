الطائف 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليو 2018 م واسعززت أمانة الطائف ممثلة في إدارة الصحة العامة, جهودها للقضاء على نواقل الأمراض بتكثيف أعمال الاستكشاف الحشري والمسح اليرقي، واستهداف أكثر من 100 حي سكني ومواقع لتجمع مياه الأمطار في المحافظة.ونفذت فرق الصحة العامة, 76 عملية للاستكشاف الحشري والمسح اليرقي، كما قامت بأعمال المسح والاستكشاف للقضاء على بؤر توالد البعوض والحشرات ونواقل الأمراض ومكافحتها, إلى جانب تعزيز أعمال المصائد الضوئية وفرق الرش الرذاذي المتناهي الصغر والرش الضبابي والعادي، بإشراف مختصين في أعمال مكافحة الحشرات.وأوضحت الأمانة, أنها تنفذ برنامجاً متكاملاً للسيطرة على العوامل الرئيسة التي تساعد في انتشار وتكاثر الحشرات الضارة عبر وسائل لا تؤثر على البيئة، مع الاعتماد على أعمال الاستكشاف الحشري قبل البدء بالمكافحة الشاملة في (الطور اليرقي ، الطور البالغ) ، وحفاظاً على صحة الانسان وسلامة البيئة يتم استخدام وسائل ميكانيكية وهندسية جنباً إلى جنب مع رش المبيدات الحشرية وفق خطة مقننة وأوقات محددة.ودعت الأمانة المواطنين الذين لديهم شكاوي أو ملاحظات, تسجيل بلاغاتهم عن طريق الاتصال على هاتف طوارئ الأمانة رقم 940 أو الإدارة العامة للصحة العامة بوكالة الخدمات ليقوم المختصون بزيارة واستكشاف المواقع ، ووضع أنسب الحلول ومعالجة البؤر الحشرية.// انتهى //16:02ت م0109