مكة المكرمة 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليو 2018 م واسحددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى, يومي الثاني والثالث من شهر ذي القعدة القادم, موعداً لإعلان نتائج مفاضلة المقبولين بالجامعة في برامجها "انتظام" كافة, حيث سيتم قبل هذه المرحلة إجراء عملية الاختبارات والمقابلات الشخصية للأقسام المشترطة, وذلك خلال الفترة من 17 إلى 28/ 10 / 1439هـ .وبين عميد القبول والتسجيل الدكتور هاشم بن أحمد الصمداني, أن الكليات المشترطة للاختبارات لبرامج أقسامها تتمثل في كلية الدعوة وأصول الدين حفظ القرآن كاملاً للمتقدمين على قسم القراءات، وكلية التربية والمشترطة اختبار للمتقدمين على قسم التربية البدنية وقسم رياض الأطفال مع الإعداد التربوي وكذلك كلية الشريعة والدراسات الإسلامية للمتقدمين على قسم الشريعة، وكلية الدراسات القضائية والأنظمة للمتقدمين على قسم الدراسات القضائية.وأوضحت العمادة أنه سيتم تحديد موعد ومكان إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية عبر موقع الجامعة الإلكتروني, مفيدة أنه عند عدم اجتياز الاختبارات لهذه الأقسام يتم قبول المتقدمين على الرغبة التي تليها وفق المفاضلة الإلكترونية.// انتهى //16:08ت م0111