جيزان 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليو 2018 م واسبدأت اليوم, فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2018 م وبرنامج التربية الفكرية الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم بجازان, بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" رحاب مسلم وعدد من القيادات التربوية والطالبات وأمهات الطالبات, وذلك بمقر المتوسطة الأولى في مدينة جيزان.وتضمن الحفل المعد بهذه المناسبة العديد من الكلمات والفقرات المتنوعة, التي تبرز الأهداف المرجوة من تنفيذ البرنامج الذي ينفذ بمشاركة 50 طالبة يمثلن إدارتي التعليم بجازان ومحافظة صبيا, من خلال زيادة الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية رعاية الموهبة ودور الأسرة في ذلك، واستعراض منجزات إدارة الموهوبات، وآلية تهيئة الطالبات للبرامج الإثرائية وإجراءات ا لأمن والسلامة, ومسارات البرنامج الإثرائي الصيفي بما يسهم في تنمية قدرات الطالبات، و توجيههن بما يتناسب وميولهن وقدراتهن، وتعزيز تواصل الطالبات مع الجامعات العالمية، كذلك فتح آفاق واعدة أمامهن لمواصلة الدراسة والتعلم، وإبراز القدرات الوطنية ، وتهيئتهن لدعم تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة.// انتهى //16:12ت م0112