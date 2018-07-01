الرياض 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واسنشر ديوان المظالم فيلماً وثائقياً يتناول مسيرة عمل المرأة في ديوان المظالم ، والخدمات الأخرى التي يقدمها للعنصر النسائي، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يقيمها لطالبات كليات القانون، إلى جانب التدريب العملي في المحاكم.ويسعى ديوان المظالم من خلال المادة المقدمة في موقعه الإلكتروني وحسابه في "تويتر"،إلى التعريف بما يقدمه من إسهامات لتعزيز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها مواكبة لرؤية المملكة 2030 .يذكر أن تمكين المرأة من العمل في المجالات المختلفة يؤكّد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، على منح المرأة السعودية حقوقها كافة في العمل والتعليم وغيرها من المجالات لتعزيز إسهاماتها في التنمية الشاملة.// انتهى //22:29ت م0176