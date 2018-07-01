أبها 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واستنظم الهيئة العامة للثقافة أمسية موسيقية لفرقة دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات الأيام الثقافية بأبها، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فناناً وعازفاً سيقدمون روائع الموسيقى المصرية.وستستضيف مدينة أبها الأمسية الموسيقية يوم الثلاثاء المقبل في مسرح المفتاحة في افتتاح فعاليات "الأيام الثقافية".وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها الهيئة فرقة دار الأوبرا المصرية بعد أن حققت نجاحًا في حضورها الأول في مدينة الرياض في شهر أبريل الماضي.// انتهى //22:30ت م0177