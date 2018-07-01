الرياض 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واساختتم الاتحاد السعودي للمبارزة ، البطولة الودية التنشيطية للمشاركين في برنامج المبارز الأولمبي الصيفي تحت 16 عاماً بمشاركة 30 مبارزاً ومبارزة، وذلك في صالة الأمير فيصل بن فهد بالملز .وتهدف البطولة إلى الوقوف على مستويات اللاعبين من خلال البرنامج الذي انطلق مطلع شهر رمضان الماضي وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب معرفة اللاعبين لأجواء المنافسات، استعدادا للموسم الرياضي المقبل الذي سينطلق في سبتمبر المقبل.وفي نهاية البطولة تم تكريم المشاركين في البرنامج بتقديم شهادات شكر على إنهاء الشهر الأول من البرنامج.ويأتي مشروع (المبارز الأولمبي) كأحد برامج التدريب الصيفية التي تقام في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام، للبحث عن بطل أولمبي للبراعم والناشئين.// انتهى //22:48ت م0180