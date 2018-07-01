القريات 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليو 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الحج بالمنطقة اليوم الاجتماع الخاص لبحث استعدادات مدينة الحجاج بمركز أبو عجرم لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة لأداء مناسك الحج عبر منفذي الحديثة التابع لمنطقة الجوف، ومنفذ جديدة عرعر التابع لمنطقة الحدود الشمالية، وذلك في قاعة الاجتماعات بمركز الحديثة ، بحضور محافظي المحافظات وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية الخدمية والقطاعات الأمنية في المنطقة .وأوضح المنسق الإعلامي في الإمارة عبدالعزيز بن عبد الواحد الحموان أن سمو أمير المنطقة استهل الجلسة بالترحيب بالحضور، والحمد والثناء لله عز وجل أن شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج، والذي هو محل اهتمام القيادة الرشيدة، متطلعاً سموه لتظافر الجهود وتكاملها بين جميع الجهات والقطاعات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ، وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - .وأضاف أن سمو أمير منطقة الجوف أكد على الاستعداد المبكر سواء في منفذ الحديثة أو على طرق المنطقة أو في مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم، وضرورة استكمال جميع الجهات والقطاعات لمقراتها في مدينة الحجاج الجديدة في مركز الشقيق والرفع لسموه بما لدى كل جهة من عوائق قد تواجههم.وأبان المنسق الإعلامي في الإمارة أن سمو أمير منطقة الجوف أكد أن المملكة تفخر وتعتز بأن خصها الله تعالى لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ولن تألو جهدًا في تقديم أفضل الخدمات لقاصدي " الحرمين الشريفين" ، بمتابعة وإشراف مباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لكي يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم وشعائرهم بيسر وسهولة واطمئنان وأمن وأمان .// انتهى //23:45ت م0182