نيجني نوفغورود 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليو 2018 م واستأهل المنتخب الكرواتي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم المقامة في روسيا، بفوزه على نظيره الدنماركي بركلات الترجيح 3-2 اليوم على ملعب نيجني نوفغورود، بعد انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.وكانت الدنمارك البادئة بالتسجيل منذ الدقيقة الأولى وتحديدًا خلال 57 ثانية عن طريق لاعبها ماتياس يورغنسن، ليدرك يعدها بثلاث دقائق لاعب كرواتيا ماريو ماندزوكيتش التعادل .وخاض المنتخبان شوطين إضافيين وكانت نسبة الاستحواذ لكرواتيا بنسبة 53 مقابل 47 بالمئة للدنمارك ، ونالت كرواتيا فرصة ذهبية للحسم من ركلة جزاء بالدقيقة (115)، لكن الحارس كاسبر شمايكل الذي حقق أفضل لاعب في المباراة وتألق في وجه لوكا مودريتش وصدها ، وفرض الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمتها كرواتيا، لتلاقي في ربع النهائي روسيا الفائزة على إسبانيا الأحد بركلات الترجيح أيضا .وأدار المباراة طاقم تحكيمي أرجنتيني بقيادة حكم الساحة نيستور بيتانا وساعده هيرنان مايدانا وخوان بابلو بيلاتي .// انتهى //00:38ت م0186