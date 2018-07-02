رياضي / كأس العالم 2018 : كرواتيا تتأهل إلى ربع النهائي على حساب الدنمارك بركلات الترجيح
الاثنين 1439/10/18 هـ الموافق 2018/07/02 م واس
نيجني نوفغورود 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليو 2018 م واس
تأهل المنتخب الكرواتي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم المقامة في روسيا، بفوزه على نظيره الدنماركي بركلات الترجيح 3-2 اليوم على ملعب نيجني نوفغورود، بعد انتهاء الوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وكانت الدنمارك البادئة بالتسجيل منذ الدقيقة الأولى وتحديدًا خلال 57 ثانية عن طريق لاعبها ماتياس يورغنسن، ليدرك يعدها بثلاث دقائق لاعب كرواتيا ماريو ماندزوكيتش التعادل .
وخاض المنتخبان شوطين إضافيين وكانت نسبة الاستحواذ لكرواتيا بنسبة 53 مقابل 47 بالمئة للدنمارك ، ونالت كرواتيا فرصة ذهبية للحسم من ركلة جزاء بالدقيقة (115)، لكن الحارس كاسبر شمايكل الذي حقق أفضل لاعب في المباراة وتألق في وجه لوكا مودريتش وصدها ، وفرض الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمتها كرواتيا، لتلاقي في ربع النهائي روسيا الفائزة على إسبانيا الأحد بركلات الترجيح أيضا .
وأدار المباراة طاقم تحكيمي أرجنتيني بقيادة حكم الساحة نيستور بيتانا وساعده هيرنان مايدانا وخوان بابلو بيلاتي .
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