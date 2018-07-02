رام الله 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسالتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس عباس أطلع ملادينوف على آخر مستجدات الأوضاع السياسية، والأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال وممارساته التعسفية.وأكد عباس، على أهمية الدور الكبير للأمم المتحدة ومؤسساتها في حماية الشعب الفلسطيني، وضرورة مواصلة المنظمات الدولية التابعة لها تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وذلك على قاعدة تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في قطاع غزة كما هي في الضفة الغربية.// انتهى //00:41ت م0187