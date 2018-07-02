المدينة المنورة 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واساختتمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة, الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ، والتي جرى تنفيذها في مواقع مختلفة بالمنطقة واستمرت خمسة أيام.واشتملت الفعاليات التي أُقيمت في كل من محطة سكة حديد الحجاز, وحديقة الملك فهد المركزية, وعدد من الأسواق التجارية, على مشاهد تمثيلية، وقافلة الجمال، وعروض الخيل، والفلكلورات الشعبية التي تشتهر بها المنطقة، إلى جانب مشاركة فرق استعراضية للخيول وحرفيين واستعراض للأكلات شعبية.وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة المهندس فيصل بن خالد المدني أن سوق عكاظ يُعد مناسبة وطنية مهمة تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، حيث حرصت مختلف الجهات على المشاركة والتفاعل معها بفعاليات مصاحبة متنوعة، اُستعيد من خلالها تاريخ هذا السوق الذي يُعدّ أحد أقدم الأسواق التاريخية.// انتهى //02:53ت م0188