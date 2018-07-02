نواكشوط 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ، اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أمينة محمد التي تمثل الأمين العام للمنظمة الأممية في أعمال الدورة 31 لقمة نواكشوط الأفريقية.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن اللقاء تناولت سبل خفض التوتر ونزع فتيل الأزمات في القارة الأفريقية وإسهام موريتانيا في عمليات حفظ السلام الدولية وتثمين الأمم المتحدة لهذا الدور.// انتهى //03:01ت م0189