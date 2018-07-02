نيامي 17 شوال 1439 هـ الموافق 01 يوليه 2018 م واسقُتل عشرة جنود من الجيش النيجري إثر هجوم منسوب إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية استهدف مركزًا عسكريًا جنوب النيجر.وأفادت وزارة الدفاع في النيجر اليوم بأن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل عشرة جنود وفقدان أربعة آخرين وإصابة ثلاثة بجروح، مبينةً أن الهجوم استهدف قواعد للجيش النيجري في قرية بلا برين، قرب حوض بحيرة تشاد، على بعد 40 كيلومترا من مدينة نغيغمي.// انتهى //03:53ت م0190