موسكو 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسيواجه المنتخب الكولومبي نظيره الإنجليزي غدًا على ملعب "سبارتاك" في موسكو ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.وجاء تأهل المنتخب الكولومبي إلى دور الـ 16 عقب فوزه على نظيره السنغالي بهدف دون مقابل وصدارته للمجموعة (H) بـ 6 نقاط ، فيما تأهل منتخب إنجلترا رغم خسارته من بلجيكا بهدف دون رد وحلوله في المركز الثاني للمجموعة ( G ) بـ 6 نقاط .وكان اللقاء الوحيد بين كولومبيا وإنجلترا في كأس العالم عام 1998 في فرنسا، حيث فاز المنتخب الإنجليزي بهدفين دون مقابل في أخر جولة من دور المجموعات.// انتهى //13:26ت م0076