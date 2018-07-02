إسلام آباد 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسأدانت باكستان بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس، في مدينة جلال آباد الأفغانية وأسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين الأبرياء.وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي اليوم، أن باكستان حكومة وشعبًا تشعر بالحزن والأسى لفقدان الأرواح البشرية البرئية.وقال إننا نعرب عن تعاطفنا وتعازينا لأسر الذين فقدوا حياتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.وجدد التزام باكستان بوقوفها مع حكومة أفغانستان وشعبها ضد الإرهاب، مجددًا إدانة باكستان للإرهاب بجميع أشكاله وفي أي مكان.// انتهى //13:29ت م0077