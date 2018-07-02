مكة المكرمة 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسزار معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل اليوم, مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة بمقره بحي العوالي، والتقى مدير المركز العقيد علي بن عطية الغامدي.وأطلع معاليه خلال الزيارة على أركان المركز من استقبال البلاغات وآلية التعامل معها من قبل قسمي الرجال والسيدات، وكذلك الية تمرير البلاغات للمترجمين الذين يقومون بدورهم بعدة لغات أجنبية كاللغة الإنجليزية والفرنسية والإندونيسية والأردو، كما أطلع على قاعه ترحيل البلاغات،فيما بحث والوفد المرافق مع مدير المركز أوجه التعاون في مجالات التطوير والجودة والتدريب.وأكد العقيد علي الغامدي، أن المركز يعمل على بناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير الخدمة المقدمة وبأعلى جودة لحجاج وعمار وضيوف بيت الله الحرام وجميع أهالي منطقة مكة المكرمة من المواطنين والمقيمين والذي يقوم بدوره، مشيراً إلى أن المركز يسعى لبناء الشراكة مع جامعة أم القرى خصوصاً فيما يتعلق بالدراسات الاستشارية والبرامج التدريبية، لافتاً أنه تم وضع 85 معياراً للجودة موزعه على أقسام المركز الذي بدوره أسهم في خدمة طالبي الخدمة.// انتهى //13:30ت م0079