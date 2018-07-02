رياضي / كأس العالم 2018 : منتخب السويد يلتقي نظيره السويسري غدًا في دور الـ 16
الاثنين 1439/10/18 هـ الموافق 2018/07/02 م واس
سانت بطرسبرج 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واس
يلتقي منتخب السويد بنظيره السويسري غدًا على ملعب " سانت بطرسبرج " ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا .
وجاء تأهل المنتخب السويدي إلى دور الـ 16 عقب فوزه على المكسيك بثلاثة أهداف دون مقابل وتصدره المجموعة ( F ) بـ 6 نقاط ، في المقابل تأهل منتخب سويسرا بتعادله مع نظيره الكوستاريكي بهدفين لكل منهما وحلوله في المركز الثاني للمجموعة (E) بـ 5 نقاط .
// انتهى //
13:30ت م
0080