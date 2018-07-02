سانت بطرسبرج 18 شوال 1439 هـ الموافق 02 يوليه 2018 م واسيلتقي منتخب السويد بنظيره السويسري غدًا على ملعب " سانت بطرسبرج " ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا .وجاء تأهل المنتخب السويدي إلى دور الـ 16 عقب فوزه على المكسيك بثلاثة أهداف دون مقابل وتصدره المجموعة ( F ) بـ 6 نقاط ، في المقابل تأهل منتخب سويسرا بتعادله مع نظيره الكوستاريكي بهدفين لكل منهما وحلوله في المركز الثاني للمجموعة (E) بـ 5 نقاط .// انتهى //13:30ت م0080